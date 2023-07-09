Названы самые необычные находки в автомобилях столичного каршеринга

Семь самых необычных вещей, найденных в автомобилях столичного каршеринга, были названы в Telegram-канале московского Дептранса.

Так, в арендных машинах находили дневник юного борца, массажный стол, лампу фонарного столба, свидетельство о заключении брака, пакет с резиновыми сапогами и розовые тапочки, а также 30 пустых банок и килограмм лаврового листа.

В ведомстве напомнили, что, если в автомобиле были забыты вещи, можно обратиться в чат поддержки в приложении оператора. Кроме того, о находках сообщают следующие водители. Если же хозяин не найден, вещь отправляется на хранение на специальный склад.

Ранее среди забытых в подмосковном транспорте вещей обнаружили глобус и товары 18+.