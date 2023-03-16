Найденному в Москве львенку потребовалось лечение

Найденному в столице льву потребовалось лечение, сообщает Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Кроме того, выяснилось, что это африканский лев, а не азиатский, как сообщалось ранее.

Ветеринары заметили у хищника рахит. По их мнению, заболевание начало развиваться из-за неподходящего ухода: недостаточной активности животного и неправильного питания. Кроме того, после обследования также обнаружен воспалительный процесс внутренних органов. В настоящее время львенок находится под присмотром врачей.

Ранее сообщалось, что в одной из машин в столице обнаружили льва. Это произошло после остановки сотрудниками ДПС проезжающего мимо авто. В результате зверя передали в московский центр реабилитации диких животных.