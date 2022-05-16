Наклейки на стекле подмосковного авто рассмешили пользователей сети

Наклейки на стекле подмосковного автомобиля рассмешили пользователей городского Телеграм-канала «Мои Люберцы».

Подняла настроение фолловерам фотография заднего стекла одной из машин. На снимке запечатлены три наклейки. Самая крупная — череп с костями, снабжена предупреждением «Назовешь курицей, снесу тебе яйца». Рядом два объявления помельче: «Дети в машине» и «Люберцы за рулем». «Суровые люберчанки», — подписали фото авторы поста.

Под публикацией развернулась дискуссия о гендерных предрассудках на дороге и о разнице поведения женщин и мужчин за рулем. Участницы сообщества вспомнили об инцидентах с несдержанными водителями. «Я однажды заверещала на одного такого эпитетами да метафорами. Он дар речи потерял. Я знаю, как дать отпор: наору, двери закрою и "Отче наш" читать начну», «Меня хлеще, чем курицей обзывали», «Как-то в пробке было не до смеха: мужчина меня обматерил и из машины вытащить хотел», «Меня так дядя на "крузаке" чуть не ударил, не зная об изменениях движения при ремонте дороги», — поделись своими историями женщины.

Мужчины тоже приняли участие в обсуждении. Юзеры отметили, что в аварийных ситуациях девушки обычно снимают происходящее на телефон, звонят мужьям, братьям и отцам «полицейским», закрываются в машине. «С девочками на дороге вообще страшно связываться, очень эмоциональные, порой неадекватные», — написал один из комментаторов.

Ранее российская летчица оценила количество женщин в авиации. Ольга Олехник отметила, что сейчас она знает о 20-30 российских летчицах, и их количество продолжает расти.