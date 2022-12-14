Названы сроки накопления денег на квартиру в разных регионах России

Сроки накопления денег на квартиру в разных регионах России РИА Недвижимости назвали специалисты портала «Мир квартир», они сопоставили цены на жилплощадь с уровнем зарплат.

Выяснилось, что быстрее всего накопить на квартиру, в среднем за пять лет, смогут жители Мурманской области, Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа, Камчатского края, Тюменской области, Еврейской автономной области.

«Больше всех придется ждать жителям Севастополя — долгих 16 лет! И хотя в последние месяцы цены на недвижимость здесь падают, но с 2019 года квартиры выросли в цене на 52 процента, в то время как зарплата — всего на 16 процентов. Жители Крыма в целом в таком же положении и должны будут копить 14 лет», — сообщили эксперты.

В Дагестане на покупку жилья придется копить 14,2 года, Краснодарском крае — 13,3 года, Калининградской области — 12,1 года, Карачаево-Черкессии — 12,2 года, Ингушетии — 11,8 года, Северной Осетии — 11,8 года и Чечне — 10,9 года.

В Москве откладывать на квартиру в среднем нужно будет 12,4 года. Аналитики портала объясняют это тем, что несмотря на то, что в столице одна из самых высоких зарплат в стране — в среднем 114 тысяч рублей, квартиры тут одни из самых дорогих — в среднем 17 миллионов рублей. Эксперты также отметили, что зарплаты жителей столицы за три года выросли на 18 процентов, тогда как жилье подорожало на 27 процентов.

Ранее были определены города с максимально подешевевшим жильем в ноябре.