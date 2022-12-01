Определены города с максимально подешевевшим жильем в ноябре

Три города с максимально подешевевшим в ноябре жильем определили аналитиками консалтинговой компании SRG, сообщает «РБК-Недвижимость».

«Лидерами среди российских городов по снижению средней стоимости одного квадратного метра вторичного жилья в последний месяц осени стали Севастополь — минус 4,24 процента, Москва — минус 2,17 процента и Калининград — минус 2,15 процента», — сообщили в компании.

Цены на жилье снизились также в Санкт-Петербурге — на 1,81 процента, Твери — на 1,52 процента, Пензе — на 1,45 процента, Казани — на 1,43 процента, Ижевске — на 1,31 процента, Оренбурге — на 1,26 процента, Курске — на 1,09 процента.

Эксперты компании отметили, что снижение цен на вторичное жилье в течение трех и более месяцев подряд зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Ярославле, Балашихе, Калининграде, Курске и Твери.

Ранее стали известны районы Москвы с максимально подешевевшим жильем в новостройках.