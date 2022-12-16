Налетчики с молотком отобрали у москвича 18 миллионов рублей

Вооруженные молотком налетчики отобрали у жителя столицы сумку с деньгами, сообщили «Мосленте» в пресс-службе Главного управления МВД по Москве. По данным СМИ, ущерб составил 18 миллионов рублей.

«В четверг, 15 декабря, примерно в 16:46 на службу 02 поступило сообщение о разбое на Симферопольском бульваре. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что двое неизвестных, угрожая молотком, похитили у мужчины рюкзак, в котором находились документы и денежные средства. Сумма похищенных средств устанавливается», — рассказали в пресс-службе.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). Проводится необходимый комплекс мероприятий по установление всех обстоятельств произошедшего и задержания злоумышленников, уточнили в ведомстве.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, потерпевшим оказался 33-летний предприниматель. По его словам, злоумышленники похитили у него 18 миллионов рублей. Деньги он одолжил у знакомых на покупку квартиры.

Ранее сообщалось, что разбойники в аэропорту Домодедово отобрали у граждан Киргизии сотни миллионов.