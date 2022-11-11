В Подмосковье автовладельцев призвали проверять наличие котов под капотом

Проверять наличие греющихся котов под капотом машин призвали автовладельцев в Telegram-канале пресс-службы Минтранса Подмосковья.

«В Подмосковье холодно, а четвероногим друзьям нужно где-то согреваться. Чаще всего они выбирают "теплое местечко" — автомобиль», — говорится в сообщении.

Известно, что коты обычно прячутся под капотом, поскольку там сохраняется тепло от двигателя, а также под крылом на колесе. Проверка этих мест в авто на предмет наличия живности займет несколько десятков секунд, но может спасти зверю жизнь.

При обнаружении кота автовладельцам посоветовали накормить животное и забрать с собой. Если это невозможно, бездомного можно пристроить в ближайший приют.

Ранее названа средняя стоимость подготовки автомобиля к зиме. В России она составила 5,7 тысячи рублей.