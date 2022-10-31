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15:43, 31 октября 2022
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Названа средняя стоимость подготовки автомобиля к зиме

Названа средняя стоимость подготовки автомобиля к зиме
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В октябре 2022 года средняя стоимость подготовки автомобиля к зиме в России составила 5,7 тысячи рублей. Такие данные в совместном исследовании называют сервис для покупки и продажи авто онлайн «СберАвто» и ресурс «Чек Индекс», сообщают «Известия».

По результатам исследования, сумма 5710 рублей в среднем включает замену щеток стеклоочистителя, аккумулятора, незамерзающей жидкости и услуги шиномонтажа. Сумма на 3 процента выше, чем в прошлом году и на 2 процента ниже, чем в сентябре. Сильнее всего, на 34 процента, выросли продажи в категории аккумуляторов.

При этом продажи автомобильных шин в сентябре и октябре текущего года по сравнению с предыдущим годом сократились на 38 и 39 процентов соответственно. Уменьшился также объем услуг по шиномонтажу. Эксперты объяснили, что это связано с долгим сроком использования комплектов резины, которые автомобилисты меняют раз в 4-5 лет.

Ранее россиянам дали рекомендации по выбору зимних подержанных шин.

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