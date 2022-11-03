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09:14, 03 ноября 2022
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Раскрыт смысл появления наличников под старину на окнах столичного бизнес-центра

Раскрыт смысл появления наличников под старину на окнах столичного бизнес-центра
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Смысл появления наличников под старину на окнах столичного бизнес-центра в Большом Саввинском переулке «Мосленте» раскрыл влюбленный в русскую деревянную резьбу предприниматель, создатель виртуального музея наличников Иван Хафизов.

По его словам, прямо напротив этого офисного здания находится «украшенный резьбой куб» — Дом Золотарева, сохранившийся в своем подлинном виде с конца XIX века. Архитектор бизнес-центра Иван Логинов решил поддержать старинный стиль особняка, благодаря чему сегодня пространство выглядит очень гармонично, отметил Хафизов.

Собеседник «Мосленты» уточнил, что при создании проекта Логинов вдохновлялся наличниками реально существующих домов из разных городов России.

Ранее было найдено объяснение «закруглению» знаменитого особняка в центре Москвы, дома Юшкова на Мясницкой. Здание возвели по проекту архитектора Василия Баженова.

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