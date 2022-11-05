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04:31, 05 ноября 2022
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Юрист разъяснила правила получения налогового вычета

Юрист разъяснила правила получения налогового вычета
Фото: Scott Graham / Unsplash

Правила получения налогового вычета в 2022 году «Мосленте» разъяснила юрист по гражданскому праву, эксперт по финансам, бухгалтерии и налогам Елена Миронова.

«Если вы гражданин РФ и имеете официальный доход, с которого уплачивается НДФЛ, то можно существенно сэкономить семейный бюджет. Все что для этого нужно — воспользоваться вычетами, предусмотренyыми налоговым кодексом для плательщиков НДФЛ», — сообщила эксперт.

Как и раньше, в 2022 году можно воспользоваться следующими видами вычета: стандартным, социальным, имущественным и инвестиционным, продолжила Миронова и добавила, что сейчас к этому списку прибавились еще и вычеты на спорт, утвержденные распоряжением Правительства от 6 сентября 2021 № 2466-р.

Юрист сообщила, что к ним относятся вычеты за: посещение фитнес клубов, бассейнов и других физкультурно-оздоровительных организаций, участие в спортивных соревнованиях, с внесением платы, услуги тренера или программы тренировок. Спортивное учреждение должно быть включено в список, утвержденный Минспортом РФ.

«Воспользоваться всеми видами вычетов можно обратившись в бухгалтерию по месту работы или непосредственно в налоговый орган. Однако теперь действует и упрощенный порядок получения вычета без подачи декларации 3 НДФЛ и подтверждающих документов. Для этого нужно перезаполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика, подписать его и указать реквизиты, на которые будут перечислены деньги. Список участников такой программы можно посмотреть на сайте налоговой инспекции», — рассказала специалист.

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