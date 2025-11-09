Налоговики заинтересовались одной категорией москвичей

Сотрудники налоговой в Москве начали проверять доходы формально неработающих жителей столицы, не декларируемые ими для налогообложения. Об этом со ссылкой на руководителя Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Москве Марину Третьякову сообщает «Клерк.ру».

«Учитывая актуальность и социальную значимость проблемы нелегальных трудовых отношений, создаваемые ею риски в сфере рынка труда и возможные потери доходов бюджета, вопрос проведения мероприятий в отношении «неработающих граждан» будет находиться на постоянном контроле», — заявила Третьякова.

В 2025 году уже начались проверки в отношении трудоспособных, но формально «неработающих» москвичей, которые не декларируют доходы, в целях налогообложения.

С января по сентябрь московские налоговики доначислили более двух миллиардов рублей, из которых свыше 300 миллионов — благодаря пресечению незаконной сдачи в аренду жилья и другого имущества.

Ранее стало известно, что в среднем для одного человека для комфортной жизни в городе-миллионнике необходимо зарабатывать от 80 до 100 тысяч рублей в месяц, аренда жилья или ипотека в эту сумму не входит.