На московские дороги нанесут новую разметку

Синюю дорожную разметку, означающую зону платной парковки, нанесут на 84 улицах в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Нововведение соответствует новым правилам ПДД, вступившим в силу с 1 марта. Синяя разметка появится на территории ЦАО (по 54 адресам), ВАО (по 25 адресам), ЮАО (на Братеевской улице и Даниловском Валу), СВАО (на улице Добролюбова и Звездном бульваре), САО (на улице Бутырской).

По задумке, с новой разметкой водители смогут без путаницы найти нужное место, даже если знак парковки остался позади.

Ранее была раскрыта протяженность благоустроенных столичных набережных в границах МКАД.