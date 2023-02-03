Нападение бульдога на детей в Подмосковье попало на видео

«В публикации СМИ сообщается, что собака напала на двоих детей на проспекте Просвещения. Одному из пострадавших детей понадобилась медицинская помощь в связи с получением укушенной раны лица», — говорится в пресс-релизе.

Момент нападения попал на видео, его опубликовал Telegram-канал «112». На кадрах сорвавшееся с поводка собака подбегает к детям и сбивает одного из них с ног. По данным источника, ролик снят на проспекте Просвещения.

Ранее на видео попало нападение овчарки на ребенка в Подмосковье. 13-летняя девочка была госпитализирована с множественными рваными ранами.