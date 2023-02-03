Нападение бульдога на детей в Подмосковье попало на видео
Бульдог напал на детей в подмосковном Пушкине, по факту возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), сообщает Главное следственное управление СК России по Московской области. По данным ведомства, об инциденте стало известно из публикаций СМИ.
«В публикации СМИ сообщается, что собака напала на двоих детей на проспекте Просвещения. Одному из пострадавших детей понадобилась медицинская помощь в связи с получением укушенной раны лица», — говорится в пресс-релизе.
Момент нападения попал на видео, его опубликовал Telegram-канал «112». На кадрах сорвавшееся с поводка собака подбегает к детям и сбивает одного из них с ног. По данным источника, ролик снят на проспекте Просвещения.
Ранее на видео попало нападение овчарки на ребенка в Подмосковье. 13-летняя девочка была госпитализирована с множественными рваными ранами.