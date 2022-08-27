В МЧС привели порядок действий в случае нападения собаки

Порядок действий в случае встречи с агрессивно настроенной собакой и ее нападения привели на сайте МЧС России.

«Встретив агрессивно настроенную собаку, остановитесь и твердым голосом отдайте команды, типа: "Место!", "Стоять!", "Сидеть!", "Уйди" или "Фу!". В некоторых случаях срабатывает серия команд, приводящих животное в растерянность», — заявили специалисты.

Далее они посоветовали сымитировать поднятие с земли условного предмета и его бросок в сторону зверя. Часто в таких случаях собаки проявляют реакцию избегания и уходят, объяснили в ведомстве.

«По возможности, обмотайте плащом или пиджаком руку, приготовив ее на случай атаки животного, одновременно отступая к укрытию, забору или дому спиной, внимательно наблюдая за реакциями собаки и призывая на помощь окружающих», — гласит совет.

В случае укуса собаки в МЧС рекомендуют промыть рану перекисью водорода или обильным количеством воды, окружность раны смазать йодом и наложить чистую повязку. При возможности, обязательно нужно выяснить у хозяина, сделана ли животному прививка от бешенства. Для получения квалифицированной медицинской помощи стоит обратиться в ближайший травмпункт.

«Поставьте в известность о случившемся полицию и санитарные службы, указав, по возможности, точный адрес места происшествия и владельца собаки», — посоветовали спасатели.

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