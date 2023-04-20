Глава СК отреагировал на сообщения о нападениях мигрантов на жителей Подмосковья

Глава СК России Александр Бастрыкин отреагировал на сообщения о нападениях мигрантов на жителей Подмосковья, проводится проверка по факту избиения 14-летнего подростка, сообщает Telegram-канал федерального органа.

По данным ведомства, информация о систематических нападениях в городе Красногорске поступила на единую многоканальную телефонную линию Информационного центра СК. В частности, отмечалось, что избитый мигрантами 14-летний школьник был госпитализирован с серьезными травмами.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому поводу.

Ранее суд в Москве вынес приговор избившим мужчину в московском метро дагестанцам.