Суд в Москве вынес приговор избившим мужчину в московском метро дагестанцам

Суд в Москве приговорил на сроки от 8,5 до 12 лет троих уроженцев Дагестана, ранее жестоко избивших москвича Романа Ковалева в вагоне метро. Об этом во вторник, 14 марта, пишет ТАСС.

В октябре 2021 года Ковалев заступился за девушку, к которой приставали дагестанцы и был жестоко избит. Один из нападавших добивал упавшего парня ногами в голову.

Измайловский суд признал их виновными по статьям «Покушение на убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений», «Оскорбление представителя власти», «Угроза и применение насилия» и «Угроза убийством».

Ранее в октябре 2021 года сообщалось, что подозреваемых задержали при помощи камер в столичной подземке. Всех троих отправили в СИЗО. В соцсетях пострадавшего Ковалева, которого после нападения госпитализировали, многие поддержали и назвали его «настоящим мужчиной».

Ситуация получила общественный резонанс. Драку прокомментировали представители республики Дагестан и даже боец смешанных единоборств (ММА) и бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Избитого 25-летнего Романа Ковалева лично наградил медалью «Доблесть и отвага» глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

В содеянном на полицейском допросе нападавшие раскаялись.