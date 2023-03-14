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14:26, 14 марта 2023
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Суд в Москве вынес приговор избившим мужчину в московском метро дагестанцам

Дагестанцев, избивших москвича в вагоне метро, приговорили на сроки от 8,5 до 12 лет.

Суд в Москве вынес приговор избившим мужчину в московском метро дагестанцам
Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Суд в Москве приговорил на сроки от 8,5 до 12 лет троих уроженцев Дагестана, ранее жестоко избивших москвича Романа Ковалева в вагоне метро. Об этом во вторник, 14 марта, пишет ТАСС.

В октябре 2021 года Ковалев заступился за девушку, к которой приставали дагестанцы и был жестоко избит. Один из нападавших добивал упавшего парня ногами в голову.

Измайловский суд признал их виновными по статьям «Покушение на убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений», «Оскорбление представителя власти», «Угроза и применение насилия» и «Угроза убийством».

Ранее в октябре 2021 года сообщалось, что подозреваемых задержали при помощи камер в столичной подземке. Всех троих отправили в СИЗО. В соцсетях пострадавшего Ковалева, которого после нападения госпитализировали, многие поддержали и назвали его «настоящим мужчиной».

Ситуация получила общественный резонанс. Драку прокомментировали представители республики Дагестан и даже боец смешанных единоборств (ММА) и бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Избитого 25-летнего Романа Ковалева лично наградил медалью «Доблесть и отвага» глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

В содеянном на полицейском допросе нападавшие раскаялись.

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