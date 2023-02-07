Раскрыта возможная причина нападения девочки с ножом на сверстницу в Подмосковье

После нападения школьницы с ножом на одноклассницу в лицее города Химки возбуждены два уголовных дела, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

«В следственный отдел по городу Химки ГСУ СК России по Московской области поступила информация о госпитализации 11-летней ученицы одного из городских лицеев с колото-резаными ранениями. По факту покушения на убийство малолетней возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ). Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц школы (ст. 293 УК РФ)», — сообщили в ведомстве.

Следственный комитет не раскрывает причины нападения девочки на сверстницу. Издание «Подъем» со ссылкой на учащихся лицея сообщает, что конфликт школьниц мог произойти из-за мальчика. «Была версия, что они не поделили молодого человека. Нам завуалированно об этом сообщили», — сказали «Подъему» в образовательном учреждении. Эту версию подтвердила одна из матерей одноклассников раненой девочки.

В областном Минздраве «Подъему» сообщили, что пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии. «Пациентка госпитализирована, и медицинская помощь оказывается в полном объеме», — уточнили в ведомстве.

По данным СМИ, нападавшая нанесла однокласснице несколько десятков ножевых ранений.

Ранее стало известно, что во вторник, 7 февраля, ученица пятого класса химкинской школы ударила свою одноклассницу ножом в туалете. Прокуратура начала проверку обстоятельств произошедшего.