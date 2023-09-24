В Москве мужчина поссорился со знакомым и напал на него с ножом

Напавший на мужчину 58-летний злоумышленник с ножом попал на видео, опубликованное в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По информации ведомства, инцидент произошел на Ленинском проспекте. Двое мужчин поссорились. В ходе словесной перепалки один из них достал нож, ударил другого в живот и скрылся с места.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как злоумышленник избавляется от ножа, выбрасывая его около одной из остановок общественного транспорта.

Известно, что пострадавшего госпитализировали, его здоровью причинен тяжкий вред.