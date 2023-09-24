В Москве мужчина поссорился со знакомым и напал на него с ножом
Напавший на мужчину злоумышленник с ножом попал на видео в Москве.
Напавший на мужчину 58-летний злоумышленник с ножом попал на видео, опубликованное в Telegram-канале столичной прокуратуры.
По информации ведомства, инцидент произошел на Ленинском проспекте. Двое мужчин поссорились. В ходе словесной перепалки один из них достал нож, ударил другого в живот и скрылся с места.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как злоумышленник избавляется от ножа, выбрасывая его около одной из остановок общественного транспорта.
Известно, что пострадавшего госпитализировали, его здоровью причинен тяжкий вред.
Злоумышленнику предъявлено обвинение по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). Его арестовали.
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