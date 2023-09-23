Россиянка зарезала сожителя кухонным ножом

53-летняя жительница Подмосковья зарезала 52-летнего сожителя, сообщает ГСУ СК России по Московской области. Убийство произошло в квартире одного из домов в Павловском Посаде.

Мужчина и женщина поссорились во время совместного распития алкоголя. В ходе ссоры обвиняемая несколько раз ударила потерпевшего кухонным ножом в грудь. Сожитель женщины скончался в больнице в тот же день.

Россиянку обвинили в убийстве и заключили под стражу, сообщили в ведомстве. Ведется расследование произошедшего.

Ранее в Подмосковье бывший сожитель женщины во время праздника убил нынешнего и попал в больницу.