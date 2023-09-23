11:53, 23 сентября 2023
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Россиянка зарезала сожителя кухонным ножом
53-летняя жительница Подмосковья зарезала сожителя кухонным ножом.
Фото: iBecome Communication / Unsplash
53-летняя жительница Подмосковья зарезала 52-летнего сожителя, сообщает ГСУ СК России по Московской области. Убийство произошло в квартире одного из домов в Павловском Посаде.
Мужчина и женщина поссорились во время совместного распития алкоголя. В ходе ссоры обвиняемая несколько раз ударила потерпевшего кухонным ножом в грудь. Сожитель женщины скончался в больнице в тот же день.
Россиянку обвинили в убийстве и заключили под стражу, сообщили в ведомстве. Ведется расследование произошедшего.
Ранее в Подмосковье бывший сожитель женщины во время праздника убил нынешнего и попал в больницу.