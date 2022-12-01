Налетчики отобрали у мигранта миллионы рублей в Москве

Неизвестные налетчики напали на мужчину и отобрали у него миллионы рублей у кинотеатра «Киргизия» на востоке столицы, сообщили «Мосленте» в пресс-службе Главного управления МВД по Москве. По данным СМИ, пострадавшим оказался мигрант из ближнего зарубежья.

«30 ноября в 19:44 в службу "02" поступило сообщение о грабеже по адресу Зеленый проспект, дом 81. На место прибыли сотрудники полиции. Предварительно установлено, что двое неизвестных распылили из баллончика неустановленную жидкость в лицо гражданину 1985 года рождения и похитили у него сумку, в которой, со слов заявителя, находилось три миллиона рублей, после чего скрылись с места происшествия», — рассказал представитель ведомства.

В пресс-службе добавили, что сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Грабителей ищут.

По данным ТАСС, нападение было совершенно на иностранца.

Ранее сообщалось, что в Москве иностранцев ограбили на 76 тысяч долларов при попытке обмена валюты.