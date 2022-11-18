72-летний мужчина из Москвы сдал ЕГЭ в этом году, всего в 2022 году более 200 человек старше 50 лет сдали единый государственный экзамен. Об этом рассказал заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский на пресс-конференции, посвященной итогам приемной кампании в вузы РФ, сообщает ТАСС.

«У нас в 2022 году было 211 участников, возраст которых более 50 лет. Самой возрастной участнице 81 год», — сообщил Круглинский и уточнил, что она живет в Санкт-Петербурге.

По его словам, ЕГЭ также сдал 72-летний мужчина из Москвы и 71-летняя женщина из Калининградской области. Некоторые из участников экзамена были зачислены в вузы.

Ранее были названы главные изменения в правилах приема в вузы в новом году.