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19:16, 18 ноября 2022
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72-летний мужчина из Москвы сдал ЕГЭ

72-летний мужчина из Москвы сдал ЕГЭ
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

72-летний мужчина из Москвы сдал ЕГЭ в этом году, всего в 2022 году более 200 человек старше 50 лет сдали единый государственный экзамен. Об этом рассказал заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский на пресс-конференции, посвященной итогам приемной кампании в вузы РФ, сообщает ТАСС.

«У нас в 2022 году было 211 участников, возраст которых более 50 лет. Самой возрастной участнице 81 год», — сообщил Круглинский и уточнил, что она живет в Санкт-Петербурге.

По его словам, ЕГЭ также сдал 72-летний мужчина из Москвы и 71-летняя женщина из Калининградской области. Некоторые из участников экзамена были зачислены в вузы.

Ранее были названы главные изменения в правилах приема в вузы в новом году.

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