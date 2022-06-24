Стало известно об опасности популярных летних напитков

Об угрозах популярных летних напитков для здоровья рассказала журналу «Абзац» врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. Самыми опасными она назвала охлажденный кофе, смузи и молочные коктейли.

«Неважно, холодный кофе или горячий, он будет провоцировать изжогу у тех, кто ей страдает. Ещё холодные напитки не подходят больным хроническим панкреатитом. А такими заболеваниями страдает много людей. Плюс при постоянном употреблении кофе со льдом возможно обострение гастрита», — цитирует врача издание.

Смузи, по ее словам, будут опасны людям с проблемами с кишечником, так как большая доза клетчатки в прохладном виде спровоцирует обострение болезни.

«Молочный коктейль может испортить жизнь людям с акне. Мороженое и молоко вполне могут спровоцировать угревую сыпь. Нежелательно пить такие напитки и тем, кто имеет лишний вес, так как они достаточно калорийные», — предупредила эксперт.

Ранее врач-нарколог Олег Стеценко назвал безопасное для употребления суточное количество пива. По его словам, без последствий для здоровья человек может выпить до пяти литров данного напитка в день.