Диетолог назвала напитки для укрепления иммунитета

Напитки для укрепления иммунитета в разговоре с «Вечерней Москвой» назвала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. При этом она уточнила, что одними только напитками невозможно добиться устойчивого иммунитета, однако некоторые из них оказывают на иммунную систему положительное влияние.

«Добиться только напитками укрепления иммунитета невозможно, скорее, это поможет организму бороться с инфекцией, выводить вредные вещества. Так как напитки — жидкость, а продукты распада выводятся почками, то напитки могут быть полезны», — пояснила эксперт.

По ее словам, положительное влияние на иммунитет оказывают шиповник и цикорий, а также кедровые напитки. Также пользу организму принесут напитки без сахара из брусники или клюквы.

Диетолог также рассказала, что могут быть полезны травяные чаи. Однако предупредила, что, например, иван-чай или гречишный чай подбираются индивидуально. Одни травы могут оказывать раздражающее действие на слизистую, а другие, наоборот, сильно успокаивающее, заключила эксперт.

Ранее врач Александр Мясников также перечислил способы укрепления иммунитета.