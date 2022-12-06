Доктор Мясников назвал основную пользу бананов

Пользу от употребления бананов в новом выпуске программы «О самом главном» назвали известный врач и телеведущий Александр Мясников и кандидат биологических наук Екатерина Баранова.

«Это уникальный фрукт для нас. Он может способствовать выработке серотонина, который очень сложно добыть», — рассказала Баранова и отметила, что этот плод важен для нормальной работы нервной системы и может помочь от изжоги.

По словам Мясникова, бананы богаты калием, хорошо влияющим на работу сердечно-сосудистой системы и нормализующим кровяное давление. Люди, постоянно употребляющие этот продукт, реже сталкиваются с инсультом и гипертонией, сказал врач.

«Бананы — вещь хорошая. Особенно советую в поход или еще куда-то. Весь день можно не есть», — заявил телеведущий.

Ранее доктор Мясников посоветовал продукт для профилактики слабоумия.