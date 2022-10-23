Наплыв московских туристов назвали вызовом для владельцев отелей в глубинке

Вызовом для владельцев отелей в российской глубинке назвала в беседе с «Мослентой» наплыв путешественников из столицы энтузиаст туристического бизнеса, запустившая более 20 турпроектов Марина Старчикова.

«Москвичам в Москве тесно. В столице ты обычно работаешь, там очень много энергии. Из Москвы нужно ехать в регионы заземляться, а из регионов в Москву — вдохновляться», — заявила она.

По словам Старчиковой, в Мичуринск и Тамбов 90 процентов гостей приезжают из столицы. «Была даже статистика, по которой процентов 65 путешествующих по России — это москвичи, на втором месте — петербуржцы, а остальные уже из других городов-миллионников. В любом регионе страны, кроме, возможно, Карелии, туристы — это в основном столичные жители», — рассказала собеседница «Мосленты».

Столичный гость — это, как правило, человек продвинутый, начитанный, много путешествующий, отметила Старчикова. «Для меня туристы из Москвы — одна из наиболее интересных аудиторий. С ними происходит взаимное просвещение и обогащение. Есть задача соответствовать их запросам и опережать их, для меня это вызов», — призналась она.

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