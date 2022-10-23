«Из Москвы нужно ехать в регионы заземляться». Зачем уезжать в российскую глубинку и с чем там можно встретиться

Как появилась идея возить туристов по российской глубинке

Туристического маршрута «Мичуринск — Тамбов» по сути никогда раньше не было. Подобные вещи вообще сами по себе не формируются — все везде придумано человеком.

Когда мы начинаем работать над проектом, самое главное для нашей команды — представить какое-то место так, чтобы люди полюбили там отдыхать.

В пригородном лесу Тамбова, где мы открыли парк-отель PLES, так было исторически. На выходные сюда приезжали все: зимой — кататься на лыжах, летом — наслаждаться природой. В моем детстве здесь стояла стекляшка, где делали чебуреки. За ними выстраивалась очередь из детей и взрослых, раскрасневшихся после катания на лыжах. Помню шипящие чебуреки и чай в граненом стакане. Все, кто родом из этой местности, пригородный лес очень любят.