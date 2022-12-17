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04:21, 17 декабря 2022
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Названо самое популярное направление для одиночного авиапутешествия на Новый год

Названо самое популярное направление для одиночного авиапутешествия на Новый год
Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Максимально востребованное российское направление для одиночного авиапутешествия на новогодние праздники назвал сервис OneTwoTrip, сообщает «Лента.ру».

«Самым популярным городом для индивидуальных путешествий на новогодние каникулы в России оказалась Москва. Туда оформлено свыше 25 процентов заказов», — говорится в материале исследования.

На втором месте оказался Санкт-Петербург — туда в одиночестве планируют полететь 12,2 процента россиян. Тройку лидеров замыкает Сочи — на праздники туда оформлено 6,3 процента билетов.

Также 3,5 процента россиян без компании планируют на Новый год полететь в Минеральные воды, 3,3 процента — в Екатеринбург, три процента — в Махачкалу. В список наиболее востребованных авианаправленений также вошли Уфа, Калининград, Тюмень и Самара.

Ранее были названы самые популярные железнодорожные направления на Новый год.

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