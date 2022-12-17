Названо самое популярное направление для одиночного авиапутешествия на Новый год

Максимально востребованное российское направление для одиночного авиапутешествия на новогодние праздники назвал сервис OneTwoTrip, сообщает «Лента.ру».

«Самым популярным городом для индивидуальных путешествий на новогодние каникулы в России оказалась Москва. Туда оформлено свыше 25 процентов заказов», — говорится в материале исследования.

На втором месте оказался Санкт-Петербург — туда в одиночестве планируют полететь 12,2 процента россиян. Тройку лидеров замыкает Сочи — на праздники туда оформлено 6,3 процента билетов.

Также 3,5 процента россиян без компании планируют на Новый год полететь в Минеральные воды, 3,3 процента — в Екатеринбург, три процента — в Махачкалу. В список наиболее востребованных авианаправленений также вошли Уфа, Калининград, Тюмень и Самара.

Ранее были названы самые популярные железнодорожные направления на Новый год.