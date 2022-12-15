Названы самые популярные железнодорожные направления на Новый год
Самые популярные железнодорожные направления были по России на новогодние праздники назвали аналитики «Туту.ру», сообщают РИА Новости. По данным сервиса, больше всего билетов из Москвы было оформлено в Санкт-Петербург и Нижний Новгород.
«Больше железнодорожных путешествий внутри России запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом, на это направление приходится 9,2 процента спроса. Средний чек за билет в одну сторону — на уровне 3100 рублей», — говорится в сообщении.
Вторым по востребованности оказался маршрут Москва — Нижний Новгород. Средняя цена билета 1571 рубль. В тройку лидером вошло также направление Москва — Ростов-на-Дону, со средним чеком за билет в одну сторону 4605 рублей.
Популярным у жителей столицы маршрутом на новогодние каникулы также стал Симферополь. Отмечается, что год назад город Крымского полуострова находился на 34 месте среди самых востребованных железнодорожных направлений, теперь же он входит в пятерку лидеров. Билет в одну сторону обойдется путешественнику в среднем в 5859 рублей.
Ранее были определены популярные направления для путешествий на авто в новогодние праздники.