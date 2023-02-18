Определены самые популярные у россиян направления для путешествий на 23 февраля
Самые популярные у россиян направления для поездок в длинные выходные февраля определили аналитики сервиса путешествий «Туту.ру». Как сообщили РИА Новости, 95 процентов оплаченных номеров у россиян оказались внутри страны.
Лидером в рейтинге стал Санкт-Петербург, на который пришлось 22 процента бронирований. Москва расположилась на второй строчке с 15 процентами заказов, а на третьей оказалось Сочи с долей брони в 5,6 процента.
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В первую пятерку востребованных городов также вошли Казань и Нижний Новгород. Топ-10 замкнули Калининград, Ярославль, Екатеринбург, Тула и Иркутск. А среди самых популярных заграничных направлений оказались Белоруссия, Армения и Египет.
Ранее были названы города с лучшими условиями для покупки квартиры на маткапитал. Лидером рейтинга стал Челябинск.