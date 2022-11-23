Назван способ выгодно продлить новогодние каникулы

Способ выгодно продлить новогодние каникулы назвали в Роскачестве. Рекомендации специалистов относительно оформления очередного отпуска появились в распоряжении «Мосленты». Отмечается, что для получения максимальной выплаты брать отпуск следует в месяцах с наибольшим количеством рабочих дней.

«К Новому году многие устраивают себе долгие каникулы. Дополнительный отпуск можно присоединить к праздникам в декабре или январе. Намного привлекательнее с финансовой точки зрения отпуск в конце декабря, чем в середине января. Первый месяц в году включает в себя большое количество нерабочих дней, что невыгодно», — говорится в сообщении.

По данным специалистов, самыми выгодными для отпуска месяцами в 2023 году станут март, август и сентябрь. Также подойдут для отдыха июнь, июль, ноябрь и декабрь. При этом, помимо января, самыми невыгодными месяцами станут февраль и май.

Ранее россияне определили подходящие для «отпуска мечты» направления внутри страны. Больше всего голосов набрал Байкал, куда хотели бы отправиться 29 опрошенных россиян.