Игравших в нарды москвичей приняли за наркоманов

Двух мужчин, игравших прямо на траве в нарды, приняли за наркоманов. Фотографию увлеченных игрой москвичей опубликовали в группе «Подслушано в Тушино» во «ВКонтакте».

«На туристской играют в нарды, присоединяйтесь!» — подписал автор топика. На снимке два человека, один из которых с голым торсом, сидят на траве.

В комментариях некоторые пользователи удивились, чем на самом деле заняты герои фото. «Я их видела, только не поняла, что они делают. Думала, что наркоманы с ума сходят», «Наркотический клад найден. Можно и в нарды сыграть», — написали они. Однако другие похвалили мужчин за их занятие, отметив, что нарды — отличная игра.

Ранее актер и депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов вызвал полицию в подъезд своего дома из-за найденной наркотической закладки.