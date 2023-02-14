Водителя-наркомана с пистолетом остановили в Москве

На улице Сущевский Вал в Москве у водителя иномарки Infiniti обнаружили в салоне пистолет с боеприпасами и наркотики, сообщает МВД Медиа.

«Полицейские Москвы обнаружили в салоне Infiniti, остановленной на Сущевском Валу для проверки документов у водителя, пригодный для стрельбы пистолет конструкции Токарева, три спортивно-охотничьих патрона калибра 7,62 миллиметра и сверток с мефедроном общей массой 1,53 грамма, что подтверждено экспертизами», — передает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Задержанный сообщил, что пистолет и патроны он нашел, а наркотики хранил для себя. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») и части 1 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК России.

Ранее в машине россиянина нашли замаскированные под камни наркотики. Экспертиза показала, что в «камнях» содержалось более двух килограммов наркотического вещества мефедрон.