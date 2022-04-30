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Перечислены признаки наркотического опьянения водителя на дороге

Перечислены признаки наркотического опьянения водителя на дороге
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Перечислены признаки, по которым сотрудники ГИБДД определяют наркотического опьянения у водителя на дороге. Данные были предоставлены «Мосленте» научным центром безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России.

Так, при употреблении героина, морфина и других препаратов опиоидной группы у человека появляется выраженная сонливость, сужаются зрачки и замедляется реакция на освещение, могут быть отметины на руках.

Смешливость, повышенная чувствительность к свету и преувеличенная общительность свидетельствуют о воздействии марихуаны, гашиша и прочих каннабиодов, а повышенная говорливость, желание спорить, ярко выраженный подъем настроения и расчесы на коже — об употреблении кокаина.

Спазмы жевательных мышц, приводящие к скрежету зубов и сложностям с речью, являются последствиями употребления солей или синтетических катинонов. Бледно-серый цвет «носогубного треугольника», апатия и невнятная речь, по данным экспертов, появляются в результате вдыхания летучих растворителей, например, лака, клея или пятновыводителя.

По данным ведомства, в Москве четверть всех ДТП с участием нетрезвых водителей происходит именно из-за их наркотического опьянения.

Ранее раскрыли смысл закидывания обуви на деревья в Москве. В одном из вариантов трактовки замешаны люди, употребляющие запрещенные вещества.

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