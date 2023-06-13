Назван претендент на звание «народный автомобиль» за 500 тысяч рублей

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в разговоре с журналистами РИА Новости назвал Lada Granta народным автомобилем.

Мантуров напомнил, что ранее в Госудуме предложили создать национальный проект «Народный автомобиль», целью которого было с господдержкой продавать россиянам машины по цене не более 500 тысяч рублей.

Автомобиль, по словам авторов проекта, должен быть оснащен бензиновым двигателем объемом около полутора литров, мощностью 100-120 лошадиных сил, ручной коробкой передач, повышенным клиренсом, двумя подушками безопасности, кондиционером, антиблокировочной системой (ABS), системой курсовой устойчивости (ESC) и навигацией «Эра-Глонасс».

По словам главы Минпромторга, таким народным автомобилем может стать отечественная машина Lada Granta, которая соответствует всем требования безопасности. Сейчас она продается за 750-850 тысяч рублей, а с господдержкой его можно купить за 680 тысяч рублей, отметил он.

Ранее стало известно, что первые электромобили «Москвич 3е» появились в столичном каршеринге.