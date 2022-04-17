Россиянам объяснили причину увеличения количества нарушений мигрантами

Нарушения среди мигрантов с текущего года увеличились из-за истечения срока действия временных правил для приезжих. Об этом «Ленте.ру» заявил руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин.

Он объяснил, что в конце 2021 года завершился льготный режим, когда приезжих не привлекали за нарушение режима въезда и пребывания. «А сейчас сотрудники правоохранительных органов опять приступили к выполнению своих функций», — отметил он.

Сейчас за работу без разрешения нарушителям грозит штраф в размере пяти тысяч рублей, а также депортация. При этом Поставнин отмечает, что нельзя сказать, что мигранты начали нарушать больше, чем нарушали ранее.

В МВД России сообщили, что за первые два месяца проверок с начала 2022 года больше всего нарушений мигрантов были связаны с несоблюдением правил въезда в Россию, а также с незаконной трудовой деятельностью.

Ранее сообщалось о задержании более сотни мигрантов, участников драки на Шелепихинской набережной.