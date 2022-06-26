Столичные выпускники прошлых лет рассказали о поиске нарядов для вечера

О сложности поиска нарядов для выпускного вечера «Мосленте» рассказали выпускники прошлых лет. По их словам, раньше хорошую праздничную одежду мог позволить себе не каждый.

Выпускнику 1982 года Олегу Фочкину повезло — костюм он смог заказать в ателье, а постричься перед торжественным вечером в парикмахерской. А выпускница 1992 года призналась, что в те времена в Москве нельзя было найти платьев из-за большого дефицита. «Советская промышленность предлагала, конечно, что-то в магазинах "Галантерея". Но это было ужасно… Еще сложнее пришлось учившемуся с нами мальчику, у которого был 47 размер ноги. Единственное, что он нашел себе — какие-то китайские кроссовки с рынка, в которых он ходил, что называется, "и в пир, и в мир, и в добрые люди". И на выпускной Миша тоже в них пошел», — вспомнила она.

Девушки тогда шили платья из того даже из пододеяльников, потому что их можно было купить, а ткань найти было сложно. Выкройки они брали из популярного журнала Burda.

У выпускников 2002 года уже имелся выбор одежды на праздник. Москвичка Екатерина Винокурова рассказала, что в тот год платья на выпускной покупались как в брендовом магазине, так и на рынке. «Я попала в среднюю категорию: мы пошли в магазин "Лейпциг", где и выбрали мне наряд приятного закатного цвета», — отметила женщина.

Россиянка Полина Арсеньева добавила, что на тот момент еще не было больших сетевых магазинов и платье она поехала покупать на ВДНХ, в павильон «Москва». Она выбрала для выпускного не совсем стандартный наряд: юбку, майку и кеды с закругленным носом.

«Я пришла на выпускной, как на пати или фестиваль. А все девочки пришли с кринолинами, каблуками. И я вообще поразилась, что все школьные хулиганки, которые матерились и курили у подъезда, пришли с вавилонами на голове и в таких классических нарядах. И мальчики в костюмах тоже, я помню, меня поразили», — поделилась Арсеньева.

Ранее сообщалось, что траты московских родителей на школьные выпускные значительно выросли по сравнению с предыдущим годом.