Сегодня в 20:41
1 мин.
Нашествие сотен голубей в центре Москвы попало на видео
Кадр: Telegram-канал «Mash»Москвач • Новости Москвы
В центре Москвы заметили массовое нашествие голубей. Видео, сделанное очевидцами, попало в Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы».
На кадрах запечатлены сотни птиц, которые слетелись на крышу и козырек одного из зданий. По данным источника, столичный «птичий базар» появился из-за местной жительницы, которая постоянно подкармливает пернатых. Соседи просили женщину прекратить снабжать голубей кормом, однако их просьбы остались неуслышанными.
Пользователи в комментариях поддержали возмущение москвичей и отметили, что тоже не хотели бы себе такого соседства, потому что голуби, как и крысы, являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний.
Ранее жители одного из подмосковных городов пожаловались на нашествие блох.