Нашествие сотен голубей в центре Москвы попало на видео

Пользователи в комментариях поддержали возмущение москвичей и отметили, что тоже не хотели бы себе такого соседства, потому что голуби, как и крысы, являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний.

Ранее жители одного из подмосковных городов пожаловались на нашествие блох.