Город
Сегодня в 20:41
1 мин.

Нашествие сотен голубей в центре Москвы попало на видео

Нашествие сотен голубей в центре Москвы попало на видео
Кадр: Telegram-канал «Mash»Москвач • Новости Москвы

В центре Москвы заметили массовое нашествие голубей. Видео, сделанное очевидцами, попало в Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы».

На кадрах запечатлены сотни птиц, которые слетелись на крышу и козырек одного из зданий. По данным источника, столичный «птичий базар» появился из-за местной жительницы, которая постоянно подкармливает пернатых. Соседи просили женщину прекратить снабжать голубей кормом, однако их просьбы остались неуслышанными.

Пользователи в комментариях поддержали возмущение москвичей и отметили, что тоже не хотели бы себе такого соседства, потому что голуби, как и крысы, являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний.

Ранее жители одного из подмосковных городов пожаловались на нашествие блох.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.