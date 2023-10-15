Нашествие комаров в московском подъезде попало на видео

«Хоть на улице по ночам уже заморозки, это не мешает насекомым прекрасно жить в доме и потом по ночам докучать жителям», — подписали ролик администраторы канала.

Ранее в районе улицы Арбат в центре Москвы заметили и сняли на видео гигантских тараканов. В Роспотребнадзоре пояснили, что насекомые могли так сильно вырасти из-за теплого климата.