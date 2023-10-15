02:21, 15 октября 2023
1 мин.
Нашествие комаров в московском подъезде попало на видео
Комары заполонили подъезд московской многоэтажки.
Фото: Егор Камелев / Unsplash
Один из подъездов московской многоэтажки заполонили комары. Десятки насекомых покрыли собой стены и дверные проемы. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком». Комары были замечены в третьем подъезде на Открытом шоссе, дом 24, корпус 12.
«Хоть на улице по ночам уже заморозки, это не мешает насекомым прекрасно жить в доме и потом по ночам докучать жителям», — подписали ролик администраторы канала.
Ранее в районе улицы Арбат в центре Москвы заметили и сняли на видео гигантских тараканов. В Роспотребнадзоре пояснили, что насекомые могли так сильно вырасти из-за теплого климата.