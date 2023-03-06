05:21, 06 марта 2023
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Нашествие крыс в московском переулке попало на видео
Кадр: Telegram-канал «Пресненский»
Большой Тишинский переулок в центре Москвы атаковали крысы. Нашествие грызунов попало на видео, опубликованное Telegram-каналом «Пресня М125».
На кадрах видно, что крупные особи обитают на территории заброшенной школы, они беспрепятственно бегают по парковке. «Грызуны вьют гнезда в припаркованных машинах. Их никто не травит», — рассказала очевидица.
Ранее на видео попало скопление крыс в центре Москвы. На кадрах запечатлены несколько особей разного размера, они питаются рассыпанным пшеном возле памятника Героям Революции 1905-1907 годов около станции метро «Улица 1905 года». Видео вызвало бурную реакцию в сети.