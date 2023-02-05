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22:40, 05 февраля 2023
1 мин.

Скопление крыс в центре Москвы попало на видео

Скопление крыс в центре Москвы попало на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

У станции метро «Улица 1905 года» в центре столицы заметили скопление крыс. Грызуны попали на видео, опубликованное Telegram-канале «Москва с огоньком».

На кадрах видно несколько особей разного размера, питающихся рассыпанным пшеном возле памятника Героям Революции 1905-1907 годов. «Горожане думают, что кормят голубей, но на самом деле там шведский стол для грызунов», — предупредила администрация сообщества.

Видео вызвало бурную реакцию в сети. Фолловеры отреагировали на увиденное с возмущением и оставили сотни негативных реакций под постом.

Ранее в продуктовом магазине в Москве крыса укусила человека. Инцидент произошел в универсаме «Дикси» на северо-востоке столицы.

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