Нашествие крыс в подмосковном городе попало на видео

На кадрах видно, как несколько крупных особей выползают из-под капота машины. Ролик снят во дворе жилого дома. «Улица Угрешская. По соседству с людьми живут толпы крыс», — отметили в сообществе.

Видео вызвало у комментаторов неоднозначную реакцию. Кто-то отметил, что эта проблема существует и в других городах Московской области. Однако некоторые заявили, что не стоит бояться грызунов. «Очень умные и милые создания! Они к вам полезли целоваться? Ну пусть живут. Вы их не трогайте, они вас не будут. Кстати, люди тоже зачастую являются переносчиками огромной кучи болезней», — написала пользовательница сети.

Ранее на видео попала крыса на прилавке с хлебом в продуктовой палатке в Балашихе. Увиденное не оставило равнодушными пользователей сети.