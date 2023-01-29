Город
15:03, 29 января 2023
1 мин.

Нашествие крыс в подмосковном городе попало на видео

Нашествие крыс в подмосковном городе попало на видео
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье №1»

Нашествие крыс заметили в городе Дзержинском. Грызуны попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Подмосковье №1».

На кадрах видно, как несколько крупных особей выползают из-под капота машины. Ролик снят во дворе жилого дома. «Улица Угрешская. По соседству с людьми живут толпы крыс», — отметили в сообществе.

Видео вызвало у комментаторов неоднозначную реакцию. Кто-то отметил, что эта проблема существует и в других городах Московской области. Однако некоторые заявили, что не стоит бояться грызунов. «Очень умные и милые создания! Они к вам полезли целоваться? Ну пусть живут. Вы их не трогайте, они вас не будут. Кстати, люди тоже зачастую являются переносчиками огромной кучи болезней», — написала пользовательница сети.

Ранее на видео попала крыса на прилавке с хлебом в продуктовой палатке в Балашихе. Увиденное не оставило равнодушными пользователей сети.

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