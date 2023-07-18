Москвичи записали на видео нашествие летающих муравьев

На нашествие летающих муравьев пожаловались жители столицы. Насекомые попали на видео, опубликованное Telegram-каналом «Москва 24».

На кадрах в большом количестве запечатлены крылатые насекомые на одном из городских пляжей. Специалисты объясняют их нашествие брачным сезоном, который начинается летом после дождей.

Крылатые муравьи не опасны для человека, уточнили в «Москва 24» со ссылкой на экспертов. Ожидается, что их будет много в городе в течение двух недель.

Ранее в Москве впервые за много лет заметили краснокнижного жука майку фиолетового.