Жители столичного региона сообщили о нашествии лис

Последнее опубликованное в сети видео с лисой снято в субботу, 7 января, в Раменском городском парке. На кадрах, выложенных в Telegram-канале «Новости Москвы», животное бежит вдоль сугробов.

За прошедшие дни лис также видели в районе метро «Курская», на Нагорной улице, а также в Железнодорожном. Пользователи сети отметили, что хищники могут выходить в людные места из-за голода.

30 декабря лису заметили около детского сада на юго-западе Москвы. На кадрах запечатлено, как лиса прогуливается по улице и бежит вдоль забора.