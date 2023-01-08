Город
17:57, 08 января 2023
1 мин.

Жители столичного региона сообщили о нашествии лис

Жители столичного региона сообщили о нашествии лис
Фото: Unsplash

О нашествии лис сообщили жители столичного региона. По словам очевидцев, хищников видели в различных районах Москвы и Подмосковья.

Последнее опубликованное в сети видео с лисой снято в субботу, 7 января, в Раменском городском парке. На кадрах, выложенных в Telegram-канале «Новости Москвы», животное бежит вдоль сугробов.

За прошедшие дни лис также видели в районе метро «Курская», на Нагорной улице, а также в Железнодорожном. Пользователи сети отметили, что хищники могут выходить в людные места из-за голода.

30 декабря лису заметили около детского сада на юго-западе Москвы. На кадрах запечатлено, как лиса прогуливается по улице и бежит вдоль забора.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.