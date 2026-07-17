Нашествие слизней заметили в Москве

Нашествие испанских слизней заметили в Москве — в частности, об их множестве сообщают посетители парка «Крылатские холмы», передает «Осторожно, Москва».

Так, слизни выползают на олимпийскую велодорогу и пешеходные настилы — велосипедисты рискуют поскользнуться на них, а велосипеды и экипировка пачкаются. Тренировки на Холмах уже прозвали «слизняковыми ваннами», добавляет канал.

Жители связывают нашествие с недавним благоустройством парка. По их словам, под новыми деревянными настилами появились темные и влажные укрытия, где инвазивные слизни активно размножаются.

Ранее слизни, попавшие в Россию из Европы, заполонили дачи в Московской области. Дачники борются с вредителями при помощи пива.