Нашествие ужей заметили в подмосковном парке

Многие подписчики интернет-сообщества с иронией отнеслись к увиденному и принялись упражняться в юморе. «Когда зашел в бухгалтерию», «Подруги к жене приехали», «Сходка свекровей», «Бывшая и ее подруги вылезли сплетничать», «А я-то думаю, куда мои подруги уехали отдыхать…» — отреагировали они.

Несколько человек предположили, что у ужей начался период спаривания, и попросили не беспокоить змей: «Проснулись от зимней спячки, греются, никому не мешают», «Это их место проживания. Они дома. Гостей просят не беспокоить», «Это у них период спаривания», «У них любовь, не беспокойте их».

Ранее сообщалось, что москвичка купила ящик клубники и обнаружила внутри живую змею.