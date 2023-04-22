Нашествие ужей заметили в подмосковном парке
Ужи в подмосковном парке рассмешили местных жителей.
Нашествие ужей заметили в подмосковном парке. Опубликованное в группе «Типичное Одинцово» в социальной сети «ВКонтакте» видео ужаснуло и рассмешило местных жителей.
«Живой уголок на Лазутинке», — подписал ролик автор поста. В кадре несколько ужей сплелись в живой клубок.
«На Лазутку больше не ходим», «Это кошмар. Мурашки по телу! Хоть это и ужи, но, увидев подобное, бежал бы без оглядки», — написали в комментариях юзеры.
Многие подписчики интернет-сообщества с иронией отнеслись к увиденному и принялись упражняться в юморе. «Когда зашел в бухгалтерию», «Подруги к жене приехали», «Сходка свекровей», «Бывшая и ее подруги вылезли сплетничать», «А я-то думаю, куда мои подруги уехали отдыхать…» — отреагировали они.
Несколько человек предположили, что у ужей начался период спаривания, и попросили не беспокоить змей: «Проснулись от зимней спячки, греются, никому не мешают», «Это их место проживания. Они дома. Гостей просят не беспокоить», «Это у них период спаривания», «У них любовь, не беспокойте их».
Ранее сообщалось, что москвичка купила ящик клубники и обнаружила внутри живую змею.