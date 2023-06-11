16:51, 11 июня 2023
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Жители московской многоэтажки пожаловались на нашествие змей
Жители дома на Ивантеевской улице в Москве пожаловались на нашествие змей.
Кадр: Telegram-канал «Москва 24»
На нашествие змей пожаловались жители многоэтажного дома на Ивантеевской улице в Москве. По их словам, змеи ползают в подъезде и на улице рядом с домом, сообщает «Москва 24».
Предположительно, они организовали себе логово в подвале дома, жители которого боятся такого соседства.
Горожанам напомнили, что при встрече со змеей к ней нельзя приближаться, трогать и совершать рядом с ними резкие движения.
Ранее сообщалось, что ядовитая змея укусила четырехлетнего ребенка в подмосковной Дубне. Змея укусила ребенка после того, как он взял ее за хвост.