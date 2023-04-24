21:22, 24 апреля 2023
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Нашествие змей в московском лесу попало на видео
Скопление змей заметили в Битцевском лесу в Москве.
Кадр: Telegram-канал «ЧЕРТАНОВО»
Нашествие ужей заметили в Битцевском лесу в Москве. Скопление змей попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «ЧЕРТАНОВО».
На кадрах запечатлены пресмыкающиеся, которые сплелись в клубок на траве. «Будьте осторожны и смотрите под ноги», — предупредила местных жителей администрация сообщества.
В комментариях предположили, что у ужей начался брачный период. Многие отметили, что этот род неядовитых змей не слишком опасен, но не стоит их провоцировать. «Сами не бросятся, но, если их раздраконить, могут укусить и инфекцию занести», — предупредил один из фолловеров.
Ранее ужей заметили в лесопарке в Одинцове. Видео с ними ужаснуло и рассмешило местных жителей.