Нашествие змей в московском лесу попало на видео

На кадрах запечатлены пресмыкающиеся, которые сплелись в клубок на траве. «Будьте осторожны и смотрите под ноги», — предупредила местных жителей администрация сообщества.

В комментариях предположили, что у ужей начался брачный период. Многие отметили, что этот род неядовитых змей не слишком опасен, но не стоит их провоцировать. «Сами не бросятся, но, если их раздраконить, могут укусить и инфекцию занести», — предупредил один из фолловеров.

Ранее ужей заметили в лесопарке в Одинцове. Видео с ними ужаснуло и рассмешило местных жителей.