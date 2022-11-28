Иномарка насмерть сбила женщину с ребенком в Москве

Иномарка насмерть сбила женщину с семилетним ребенком в Москве в воскресенье вечером, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«Вечером 27 ноября 2022 года 37-летняя водитель автомобиля Kia, двигаясь по улице Свободы в городе Москве, не справившись с управлением, совершила наезд на женщину с двумя детьми», — говорится в пресс-релизе.

По данным СК, женщина погибла на месте, ее семилетний сын умер по дороге в больницу. Второй ребенок, находившийся в коляске, госпитализирован для обследования и оказания необходимой помощи.

Женщину, управлявшую авто, задержали в порядке статьи 91 УПК РФ («Основания задержания подозреваемого») сообщает прокуратура Москвы. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Как уточнили в ведомстве, за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее один человек погиб в массовой аварии на МКАД. Изначально в ДТП столкнулись иномарки Škoda и Volvo. Когда водитель и пассажирка Volvo вышли оценить повреждения, с их автомобилем столкнулся Mercedes, из-за чего автомобиль Volvo совершил наезд на мужчину и женщину, находившихся на проезжей части после аварии.