01:32, 16 апреля 2023
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Москвич решил научить собаку трюкам на скейтборде и попал на видео
Москвич решил научить собаку трюкам на скейтборде в Парке Горького.
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»
Москвич решил научить собаку трюкам на скейтборде. Видео с места событий было опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».
На опубликованном ролике, сделанном у набережной Москвы-реки в Парке Горького, молодой человек поставил питомца на скейтборд и учил животное выполнять команды, во время того, как собака стояла на движущейся доске. Питомец охотно выполнял команды хозяина и успел обратить на себя внимание проходящих мимо отдыхающих.
Пользователи в комментариях также оценили видео. «А песелю нравится», «Собака с удовольствием катит! Весело гуляют», «Собака учит хозяина себя развлекать», — написали они.
Ранее прогулка москвича с собакой-роботом попала на видео.