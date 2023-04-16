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01:32, 16 апреля 2023
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Москвич решил научить собаку трюкам на скейтборде и попал на видео

Москвич решил научить собаку трюкам на скейтборде в Парке Горького.

Москвич решил научить собаку трюкам на скейтборде и попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

Москвич решил научить собаку трюкам на скейтборде. Видео с места событий было опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».

На опубликованном ролике, сделанном у набережной Москвы-реки в Парке Горького, молодой человек поставил питомца на скейтборд и учил животное выполнять команды, во время того, как собака стояла на движущейся доске. Питомец охотно выполнял команды хозяина и успел обратить на себя внимание проходящих мимо отдыхающих.

Пользователи в комментариях также оценили видео. «А песелю нравится», «Собака с удовольствием катит! Весело гуляют», «Собака учит хозяина себя развлекать», — написали они.

Ранее прогулка москвича с собакой-роботом попала на видео.

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