Москвич решил научить собаку трюкам на скейтборде и попал на видео

Москвич решил научить собаку трюкам на скейтборде. Видео с места событий было опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».

На опубликованном ролике, сделанном у набережной Москвы-реки в Парке Горького, молодой человек поставил питомца на скейтборд и учил животное выполнять команды, во время того, как собака стояла на движущейся доске. Питомец охотно выполнял команды хозяина и успел обратить на себя внимание проходящих мимо отдыхающих.