Прогулка москвича с собакой-роботом попала на видео
Москвич вышел на прогулку с собакой-роботом.
Москвич вышел на прогулку с собакой-роботом и попал на видео, опубликованное в группе «Замоскворечье и Якиманка | М125» социальной сети «ВКонтакте».
«Никогда не угадаете, кого наша соседка встретила в Лаврушинском переулке... Собаку-робота!» — написали администраторы сообщества.
На видео запечатлен мужчина, который прогуливается по пешеходному переулку в центре Москвы. Рядом с ним на четырех «лапах» идет напоминающий собаку робот Unitree Go1 в комплектации Edu. Судя по лотам на популярных маркетплейсах, приобрести бионического друга можно за 360 тысяч рублей.
«Удобно! Не нужно вставать каждый день в пять утра, чтобы выгулять», «Это для тех, кому надо больше двигаться, но лень убирать за настоящей собакой на улице», «Как альтернатива для аллергиков, которые любят собак», — отреагировали пользователи сети.
Ранее в центре Москвы заметили «Раскольникова» с топором.