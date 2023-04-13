Прогулка москвича с собакой-роботом попала на видео

Москвич вышел на прогулку с собакой-роботом и попал на видео, опубликованное в группе «Замоскворечье и Якиманка | М125» социальной сети «ВКонтакте».

«Никогда не угадаете, кого наша соседка встретила в Лаврушинском переулке... Собаку-робота!» — написали администраторы сообщества.